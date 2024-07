Emerson Rodriguez chega ao Rio para se apresentar ao Vasco

Primeiro reforço do Vasco na janela de transferência, Emerson Rodríguez chegou, na manhã desta terça-feira (9), ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos. O clube carioca acertou com o colombiano por empréstimo junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos, por um ano.

“Estou muito feliz de estar no Brasil, de estar no Vasco, uma grande instituição, que me abriu as portas. Creio que posso ajudar a equipe e fazer um bom campeonato” disse, em entrevista ao “BTB Sports”.

“Eu vinha treinando antes de vir para cá, a verdade é que quando joguei aqui no Brasil me senti muito bem no Maracanã, foi como um sonho estar aqui, desde pequeno sempre sonhei em jogar aqui. Agora, estou aqui, creio que vou conseguir jogar bem e ajudar a equipe”, completou.

“Nós vamos fazer nossa parte dentro do campo, vamos dar o melhor e sempre correr por esse escudo e por essa camisa. Esperamos que estejam em todas as partidas para nos apoiar, pois isso é muito importante para o nosso ânimo e creio que o apoio de todos vá ser muito importante”, mandou recado, Emerson Rodriguez.

Colombiano promissor

Revelado pelo Millonarios em 2020, o atacante chegou ao Llaneros, também da Colômbia, por empréstimo. O jovem teve cinco gols e três assistências pelo clube de Bogotá em 2021, mas, em seguida, acertou com o Inter Miami por cerca de 2,5 milhões de euros.

Dessa forma, em solo norte-americano, ele não conseguiu se firmar. Com 25 partidas, em 2022, foi negociado, por empréstimo, para o Santos Laguna, do México, e, em 2024, para o Millonarios. Por fim, nas últimas duas temporadas, fez 53 jogos, quatro gols e cinco assistências.

