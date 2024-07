Fluminense atinge sua pior sequência em Campeonatos Brasileiros

O Fluminense não consegue engrenar e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca tem acumulado recordes negativos nesta campanha. Com o revés para o Fortaleza, o Tricolor tem 12 jogos sem vencer na competição e igualou a sua pior sequência na história da Série A.

Ao longo de sua centenária história, o Tricolor só havia ficado 12 jogos sem vencer na edição de 1974, no total de 64 dias sem triunfar. Em 2024, aliás, o calvário já dura 71 dias. Ele, portanto, começou no dia 28 de abril, com a derrota para o Corinthians, na Neo Química Arena, e segue até o último domingo (7), para o Fortaleza, no Castelão.

O Fluminense, portanto, pode superar o recorde negativo na próxima rodada. Na quinta-feira (11), a equipe mede forças com o Criciúma, no Heriberto Hülse, às 20h (de Brasília). Nesse sentido, Mano não poderá contar com Germán Cano, suspenso, porém terá os retornos de André e Diogo Barbosa.

Além disso, os comandados do treinador gaúcho ainda não venceram fora de casa no campeonato. O único triunfo aconteceu no Maracanã, diante do Vasco, em abril, pela terceira rodada. Por fim, o time carioca tem a terceira pior campanha da história dos pontos corridos após 15 rodadas, só ficando à frente de Chapecoense (2021) e Avaí (2019).

Piores marcas do Fluminense em Brasileiros

1 – Brasileirão 1974: 12 jogos sem vencer;

2 – Brasileirão 2024: 12 jogos sem vencer;

3 – Brasileirão 2009: 11 jogos sem vencer;

4 – Brasileirão 2003: 10 jogos sem vencer;

5 – Brasileirão 1990: 10 jogos sem vencer;

6 – Brasileirão 2006: 10 jogos sem vencer;

7 – Brasileirão 2016: 10 jogos sem vencer.

1 – Fortaleza 1 x 0 Fluminense;

2 – Fluminense 1 x 1 Internacional;

3 – Grêmio 1 x 0 Fluminense;

4 – Fluminense 0 x 1 Vitória;

5 – Fluminense 0 x 1 Flamengo;

6 – Cruzeiro 2 x 0 Fluminense;

7 – Fluminense 1 x 2 Atlético-GO;

8 – Botafogo 1 x 0 Fluminense;

9 – Fluminense 1 x 1 Juventude;

10 – São Paulo 2 x 1 Fluminense;

11 – Fluminense 2 x 2 Atlético-MG;

12 – Corinthians 3 x 0 Fluminense.

