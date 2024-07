Cruzeiro tem baixa importante e dor de cabeça para Fernando Seabra

O técnico Fernando Seabra tem um grande problema para os próximos jogos do Cruzeiro. O treinador, aliás, já trabalha opções para substituição no elenco nos jogos seguintes do Campeonato Brasileiro.

Afinal, o lateral-esquerdo Marlon teve lesão em uma das coxas e, por isso, está fora dos próximos confrontos. O jogador passou por exames de imagem, e ficou constatada a contusão.

O defensor se machucou no jogo contra o Corinthians, no domingo (7), no Mineirão, em Belo Horizonte. A Raposa venceu a partida por 3 a 0, novamente com grande exibição dos atletas cruzeirenses.

Desta forma, a tendência é que o Cruzeiro fique, pelo menos, duas semanas sem Marlon. Assim, o retorno vai depender da evolução do tratamento. Afinal, o jogador ficará fora contra o Grêmio, nesta quarta-feira (10), fora de casa, e Bragantino, no sábado (13). O departamento médico trabalha focado no retorno para o jogo contra o Palmeiras, no sábado (20).

Sem Marlon, Seabra deve usar o jovem Kaiki na posição. Ele tem sido a opção nas ausências do lateral titular.

