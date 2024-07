Santos impõe condição em vendas e ‘aprende’ com caso Kaio Jorge

O caso de Kaio Jorge, vendido para Itália, deixou lições ao Santos. O objetivo da diretoria agora é se blindar de novos erros contratuais e nesse sentido adotou uma obrigatoriedade em casos de vendas futuras.

Em suma, todo atleta negociado terá, a partir de agora, prioridade de retorno ao Santos no Brasil. Haverá, inclusive, multa em casos de descumprimento. Ou seja, se tal condição tivesse sido adota anteriormente, a Juventus seria multada por não notificar o Peixe.

Caso Kaio Jorge

Em junho, o Santos encaminhou notificações ao Cruzeiro e a Juventus, da Itália, pela negociação envolvendo Kaio Jorge. Acontece que o Peixe se incomodou com o descumprimento da cláusula de preferência e chegou até ameaçar ir à Fifa. Com dificuldades financeiras, a equipe paulista não teve como brigar de frente com a Raposa pelo atleta, mas a cláusula daria ao time da Vila possibilidade de igualar qualquer oferta para repatriar o jogador.

O acordo com a Juventus ocorreu em 2021, por uma negociação de cerca de três milhões de euros à época. Kaio Jorge retornou ao Brasil por 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 na cotação do acordo), mais possíveis bônus e contrato até 2029.

Santos se manifesta em nota

Após a oficialização do acordo entre Cruzeiro e Juventus por Kaio Jorge, o Santos se manifestou por meio de nota oficial nas redes sociais. O clube utilizou o comunicado para cobrar posicionamento das partes e até mesmo ameaçar ir à Fifa – decisão que recuou logo depois.

“O Santos Futebol Clube, por intermédio de seu Departamento Jurídico, notificou oficialmente à Juventus, da Itália, e o Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte, sobre a negociação envolvendo o atacante Kaio Jorge.

O Santos FC aguarda a manifestação das partes para a apresentação de eventual demanda à Fifa.

A Juventus anunciou oficialmente em seu site a negociação do atleta ao clube brasileiro no dia 11 de junho de 2024. Simultaneamente, o clube mineiro confirmou a transação pelos canais oficiais.

O jogador acabou vendido pelo Santos ao clube italiano em agosto de 2021 por 3 milhões de euros. No contrato de venda, consta expressamente uma cláusula de preferência ao Santos, em caso de qualquer negociação.

Em nenhum momento, o Santos comunicado sobre as informações da transação ou consultado sobre o interesse em readquirir o jogador. Kaio Jorge foi formado nas divisões de base do Santos FC”.

