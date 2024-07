Técnico da Espanha provoca Mbappé antes de decisão: ‘Tenho jogadores melhores’

Espanha e França terão confronto cercado de expectativa pela Eurocopa. A Roja apresentou bom desempenho durante o torneio. Já a França conta com elenco repleto de talento e histórico positivo em grandes competições de seleções. O embate ocorre, nesta terça-feira (9), às 16h, na Allianz Arena, em Munique e será válida pela semifinal da Euro.

O técnico da Fúria, Luis de La Fuente, colocou um pouco mais de expectativa no confronto. Afinal, na coletiva que antecedeu o duelo, ele provocou Mbappé, pois priorizou o elenco que tem à disposição. Especialmente no jogo que vale vaga na decisão do campeonato.

“Reconheço que Mbappé é um jogador fora de série, mas para mim, meus futebolistas são melhores. Se vocês pretendem uma análise fácil, não vão conseguir. Para mim, temos o melhor time. Pensava isso antes de chegar às semifinais e vou continuar pensando isso até o final”, declarou Luis de La Fuente.

Em seguida, o comandante da Espanha se rendeu à qualidade técnica do atacante francês.

“Esse tipo de jogador é imprevisível. Seu nível, estando 50%, equivale aos 100% de qualquer outro. Eles se permitem ao luxo de não jogar nada, desaparecer em um jogo, mas decidir ele em duas jogadas. Mbappé é um craque, a França tem um grande potencial. Mas sigo tendo fé de olhos fechados no meu time”, acrescentou o treinador.

Espanha segue invicta na Eurocopa

A seleção espanhola foi a melhor equipe da primeira fase da Euro. Afinal, assegurou vitórias em seus três jogos da competição. Além disso, avançou em embate com a Geórgia nas oitavas com uma goleada por 4 a 1. No duelo seguinte, assegurou o resultado positivo sobre a Alemanha por 2 a 1, na prorrogação.

A equipe se destaca pela sua força coletiva, além de três jogadores se sobressaindo: o volante Rodri, além dos jovens atacantes de velocidade Williams e Yamal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .