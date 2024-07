Indicada por Falcão, Neymar trata do joelho em clínica de Maringá

Neymar concluiu mais uma etapa do trabalho de recuperação da lesão no joelho esquerdo. O jogador do Al-Hilal compareceu na última segunda-feira (08) em uma clínica de Maringá, no norte do Paraná, para fazer avaliações e realizar um tratamento.

Mas Neymar não escolheu uma clínica qualquer para o tratamento. Além de especializado em reabilitação física, o local tem referências: indicado pelo Falcão e comandado por Kléber Barbão, fisioterapeuta da seleção de futsal. A ida ao local rendeu novas avaliações da lesão no joelho esquerdo e um tratamento específico.

Falcão indica clínica

Kleber Barbão tratou da lesão no joelho de Falcão nos tempos de Seleção. O nome do fisioterapeuta, no entanto, não chegou em Neymar de repente. O astro do futsal atuou recentemente pelo time do jogador de futebol no Kings World Cup – Copa do Mundo de Society. A indicação ocorreu a partir dai.

O fisioterapeuta também tratou do pai de Neymar recentemente, então tem vínculos fortes relacionados ao jogador. A ida do astro à Maringa, no norte do Paraná, mobilizou a cidade, e a chegada à clínica acabou registrada por vários ângulos.

Lesão de Neymar

Neymar sofreu a pior lesão da carreira na derrota do Brasil para o Uruguai, em outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Recém-chegado ao Al-Hilal, Neymar havia disputado apenas cinco partidas pelo clube quando se lesionou, em Montevidéu. Em contrapartida, o prazo – estimado em nove meses – de recuperação está no fim, e o jogador deverá retornar aos compromissos oficiais no início da temporada saudita. Ou seja, em agosto.

Fenômeno em Maringá

Anteriormente à chegada de Neymar, Ronaldo Fenômeno também desembarcou em Maringá. O ex-jogador de futebol esteve na cidade na última sexta-feira para uma viagem de negócios. Trata-se, segundo informações, de um trabalho publicitário para agência bancária Itaú.

