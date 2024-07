Shakira fará apresentação antes da decisão da Copa América

Arte de anúncio do show da Shakira antes da decisão da Copa América, no próximo domingo - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira (09), que Shakira fará uma apresentação na decisão da Copa América. A cantora colombiana se apresentará no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Exatamente o palco da final da competição, que ocorre às 21h (de Brasília), no próximo domingo (14).

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, esclareceu algumas razões que levaram a escolha da artista colombiana.

“Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro. Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciada por milhões de pessoas. Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte”, detalhou Alejandro Domínguez, o mandatário da Conmebol.

Vale ressaltar que ainda não uma definição das equipes finalistas da Copa América. Isso porque o torneio ainda está nas semifinais. Uma delas será entre Argentina e Canadá, duelo que ocorre nesta terça-feira (09), às 21h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O outro embate será entre o Uruguai e Colômbia, nesta quarta (10), no mesmo horário, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Argentina defende o título da Copa América

Os comandados de Scaloni têm a missão de defender o título da Copa América. Afinal, conquistaram o troféu da edição anterior, em 2021, sobre o Brasil, no Maracanã. A Argentina, aliás, é a maior vencedora do torneio ao lado do Uruguai, com 15 títulos. Será, aliás, inclusive a última competição que Di María disputa pela Albiceleste.

Apesar disso, a Colômbia é uma forte candidata a ser campeã dessa edição do campeonato. Caso isso ocorra, seria o segundo título da seleção na história do torneio, o único até o momento ocorreu em 2001.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .