Giay detalha escolha pelo Palmeiras e garante: ‘Ganhar muitos títulos, é para isso que venho’

O Palmeiras apresentou, na tarde desta terça-feira (9), o lateral-direito Augustín Giay. Com 20 anos, o argentino, que estava no San Lorenzo, recebeu propostas do futebol europeu, como a do Atlético de Madrid. No entanto, visando a sua formação, ele optou por jogar no clube paulista.

“Necessito me formar mais, porque sou jovem. Então vir a um clube assim, crescer e jogar muitas partidas. No futebol brasileiro se joga de três a quatro dias e isso pode me fazer crescer muito. Quero jogar muito tempo no Palmeiras, ganhar muitos títulos, é para isso que venho”, explicou o lateral.

“Estou muito feliz de estar aqui, como disse no San Lorenzo, sair do clube foi difícil, porque fiquei muito tempo lá, feliz por esse passo, um clube muito grande e estou muito feliz de chegar ao Palmeiras”, disse Giay, em outro trecho.

Versatilidade

Giay, que enfrentou o Alviverde na Libertadores deste ano, detalhou as suas vertentes durante a apresentação. Além de atuar como lateral-direito, também pode jogar como volante.

“Eu comecei a jogar de volante, de lateral-direito. Depois que fui crescendo fui jogando com linha de cinco, com linha de quatro, sou lateral, jogo assim na seleção (argentina). Estou acostumado a jogar em distintos lugares. Importante também fazer no meio, com linha de quatro, cinco. Isso é importante e me ajuda no jogo no esquema que for. Referente à minha posição, não tenho uma pontual, só miro o jogo”, detalhou.

Importância de Mayke e Marcos Rocha

Outro tema que Giay abordou na coletiva foi a concorrência na lateral direita. O argentino enalteceu a qualidade de seus companheiros, e citou a importância deles nesse seu início no Palmeiras.

“Na minha posição há jogadores muito importantes para o clube, sei o que significam Mayke e Marcos Rocha, são jogadores com experiência. Óbvio que sei os jogadores que são, me receberam muito bem, então isso te deixa contente. Jogadores de sua posição que te aconselham, é muito importante”, concluiu.

