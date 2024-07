Sem BH e Cebolinha, lado esquerdo vira incógnita no Flamengo

Flamengo se prepara para jogo diante do Fortaleza - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Tite terá dor de cabeça para definir os titulares do jogo entre Flamengo e Fortaleza. Afinal, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, lesionados, não tem condições físicas para atuar e estão cortados da partida.

Bruno Henrique está com uma entorse no tornozelo direito e ainda não tem prazo para retornar aos gramados. Everton Cebolinha, por sua vez, se recupera de uma lesão no quadril direito e só deve voltar na próxima semana.

Escalação do Flamengo

Everton Cebolinha e Bruno Henrique atuam abertos pelo lado esquerdo e competem pela mesma posição no Flamengo. Assim, Tite precisa pensar em alternativas no setor ofensivo rubro-negro. O técnico pode apostar na base, improvisar jogador ou mudar de formação.

Victor Hugo, Lorran, Matheus Gonçalves e Werton são crias das categorias de base e podem atuar abertos pelo lado esquerdo. Além disso, Gerson, que vem sendo peça importante nos últimos jogos, pode ser avançado e deslocado para função. Luiz Araújo, que vive boa fase no clube, também sabe jogar no setor.

A outra opção é Tite escalar Gabigol ou Carlinhos ao lado de Pedro e promover uma mudança de formação. Assim, os jogadores rubro-negros entrariam em campo em um 4-4-2, com dois meias abertos e dois atacantes de referência.

Aliás, Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (11/07), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Com 31 pontos conquistados, os comandados de Tite estão na liderança isolada do campeonato.

