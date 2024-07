Almada responde sobre ambições no Botafogo: ‘Libertadores é um sonho’

Almada posa com a camisa do Botafogo. Ele terá, às costas, o número 23 - (crédito: Foto: Reprodução/Botafogo TV)

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Almada, novo reforço do Botafogo, não pensa muito nesta condição. Nesta terça-feira (9), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso o apresentou como o seu novo jogador. Nas primeiras palavras, o meia argentino de 25 milhões de dólares demonstrou que ainda precisa se adaptar ao Brasil. Afinal, esteve um pouco tímido e contido nas palavras. No entanto, não deixou de responder às ambições que terá pelo Mais Tradicional.

“Minha cabeça está 100% aqui. Quero tratar de ganhar algum título e, só depois, pensar no futuro. A Libertadores é um sonho. Vou trabalhar para me firmar como ídolo do Botafogo. Minha expectativa é muito grande”, afirmou o hermano de apenas 23 anos.

Por falar em Libertadores, a estreia de Almada pelo Botafogo deve ser justamente no principal torneio de clubes da América, contra o Palmeiras, pelas oitavas de final, no Colosso do Subúrbio, no dia 14 de agosto. Antes, ele defenderá a seleção argentina nos Jogos Olímpicos de Paris.

Almada conhece o ‘botafoguismo’

Se ainda precisa viver o dia a dia do clube e se integrar com o elenco, Almada, em contrapartida, já teve o contato inicial com o universo preto e branco. Na semana passada, esteve com o sócio majoritário do clube, John Textor, nas Bahamas e viajou para o Rio de Janeiro, onde foi recepcionado por torcedores. Por fim, acompanhou a atmosfera pulsante do Nilton Santos na vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG por 3 a 0, no domingo (7), pelo Brasileirão.

“John me chamou e disse que queria ganhar a Libertadores. Eu e minha namorada fomos recebidos como um membro da família dele. No estádio, me senti muito bem. Foi uma loucura. Nunca tinha acompanhado algo assim”, completou a fera.

