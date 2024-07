Cruzeiro sobre Gabigol: ‘Nunca passou pela nossa cabeça’

O atacante Gabriel Barbosa vive momento de instabilidade e está no fim do seu casamento com o Flamengo. O empresário do atleta, inclusive, já disse em entrevistas que busca nova casa para o centroavante. No entanto, ele não vai parar em Belo Horizonte.

O nome de Gabigol foi especulado no Cruzeiro. No entanto, o empresário Pedro Lourenço, que comprou a SAF da Raposa, garantiu que o atleta não está nos planos.

“Estamos super felizes com os que já estão aí. Nesse ano, não vamos trazer mais nenhum reforço. Esse negócio de Gabigol, isso nunca passou pela nossa cabeça. Está fora da nossa realidade. Temos outra linha de trabalho”, afirmou em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

A diretoria deixou as portas abertas para novas chegadas, todavia, pensa em concentrar seus esforços no elenco que já está na Toca da Raposa II.

“O clube está sempre aberto, mas não temos mais intenção de trazer mais nenhum jogador. Fizemos um esforço muito grande para trazer esses aí. Achamos que está tranquilo e vamos bem no campeonato. Se tiver uma oportunidade, mas não estamos com nenhum pensamento de trazer jogador neste momento”, encerrou Pedrinho.

O Cruzeiro anunciou sete reforços para a sequência da temporada. Entre eles, nomes como Kaio Jorge, Matheus Henrique, Walace e o goleiro Cássio.

