Felipe Melo treina com bola e se aproxima de retorno no Fluminense

O zagueiro Felipe Melo retornou aos treinos com bola no Fluminense em atividade realizada no CT Carlos Castilho, nesta terça-feira (9). Recuperado de problema na panturrilha esquerda, ele não vai a campo desde a derrota do Tricolor para o Atlético-GO, no dia 15 de junho.

Assim, o jogador está perto de completar um mês sem atuar pelo clube. Desde então, o Flu perdeu seis dos sete jogos disputados na temporada, ficando na lanterna do Brasileirão, com apenas sete pontos.

Ele esteve ausente nas partidas contra Cruzeiro, Flamengo, Vitória, Grêmio, Internacional (empate) e Fortaleza. A presença do defensor na próxima rodada do Brasileirão, diante do Criciúma, nesta quinta (11), porém, ainda não é confirmada.

Felipe Melo também convive com dores no joelho desde o início da temporada. Ele atuou em 18 partidas até o momento, ainda sem marcar gols. Com ele em campo, o aproveitamento do Fluminense é de 55,5%, mas quando o capitão não atua (20 jogos), o retrospecto despenca para 36,6%.

O Tricolor vem na última posição do Brasileirão, com sete pontos em 15 rodadas. É a pior campanha da história do clube no torneio nacional, além de ser a terceira pior de um time nos pontos corridos (2003 em diante). A equipe, agora treinada por Mano Menezes, enfrenta o Criciúma, nesta quinta, no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Brasileiro.

