Casemiro na lista! United pode negociar oito jogadores nesta janela

Casemiro tem salário considerado alto e pode sair do United - (crédito: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

O mercado de transferências nesta janela de verão promete ser intenso no Manchester United. Segundo o jornal “Mirror”, o clube inglês deve agitar o futebol inglês. Afinal, saídas e chegadas de novos jogadores estão previstas, com a possibilidade de uma grande “barca” deixando Old Trafford.

Os Red Devils já anunciaram a renovação de contrato com o técnico Erik ten Hag. Contudo, uma reformulação deve ocorrer no elenco. De acordo com a publicação, até oito jogadores podem sair para que novos nomes sejam contratados. Afinal, de acordo com a publicação, o clube quer evitar problemas com o Fair Play financeiro e poderá investir “apenas” 60 milhões de euros (R$ 351 milhões) em reforços. Vale lembrar que o zagueiro Varane já havia anunciado sua saída após não renovar contrato.

O atacante Joshua Kirkzee, do Bologna, está praticamente certo, com cláusula de rescisão de 40 milhões de euros (cerca de R$ 235 milhões). Ele disputa a Eurocopa pela Holanda e também tinha oferta do Milan. No entanto, preferiu jogar na Inglaterra. O United também apresentou duas ofertas pelo zagueiro Jarrad Branthwait, mas o Everton não as aceitou. Elas giravam na casa dos 50 milhões de euros (R$ 293 milhões).

Casemiro pode deixar o United

Quem pode encabeçar a lista de saídas é o brasileiro Casemiro, que foi muito criticado na última temporada e recebe altos salários na Inglaterra. O volante é cobiçado por clubes da Arábia Saudita, o que pode aliviar o caixa dos Red Devils.

Por outro lado, há quem também não está nos planos da comissão técnica. Mason Greenwood, que estava emprestado ao Getafe, está fora dos planos por conta de problemas extracampo e acusações de violência contra as mulheres. Assim, o Olympique de Marselha acena com proposta de 30 milhões de euros (R$ 175 milhões).

Outro que teve problemas no Manchester United é Jadon Sancho, que foi emprestado ao Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões. Os ingleses sabem que não conseguirão reaver os 85 milhões de euros gastos em sua contratação e podem aceitar a metade. A Juventus está interessada.

Outro fora dos planos é Donny Van de Beek, que não deu certo no United. Foi emprestado ao Eintracht Frankfurt na última temporada e também não vingou. Deve ser sair praticamente de graça para o Girona. Contudo, há cláusulas de desempenho que podem fazer a negociação chegar a 19 milhões de euros. Já Facundo Pellistri estava cedido ao Granada e deve seguir na Espanha.

McTominay quer sair do clube

Quem também não deve continuar é o zagueiro Lindelof e o lateral Wan-Bissaka, que estão na mira de clubes da Turquia. Por fim, o volante Scott McTominay é outro que pode sair. O escocês está nos planos de Ten Hag, porém não foi titular na temporada passada e deseja sair. Fulham e Everton já estão de olho.

Na última temporada, o Manchester United terminou apenas na oitava colocação. Contudo, conquistou uma vaga na Liga Europa por ter sido campeão da Copa da Inglaterra.

