Espanha vence França e é primeira finalista da Eurocopa 2024

Spain's forward #19 Lamine Yamal celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 semi-final football match between Spain and France at the Munich Football Arena in Munich on July 9, 2024. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Espanha está na final da Eurocopa 2024. A vitória de virada por 2 a 1 sobre a França, nesta terça-feira (9), definiu a Fúria como primeira finalista da competição, em partida histórica para Lamine Yamal. Os franceses abriram o placar com Kolo Muani, em bela assistência de Mbappé, mas o jovem de 17 anos anotou um golaço na Allianz Arena, em Munique, e se tornou o jogador mais jovem a balançar a rede em uma edição de Euro. Além disso, Dani Olmo, um dos artilheiros da competição, confirmou a virada para o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente.

Dessa maneira, a Espanha aguarda o vencedor da partida entre Holanda e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), na outra semifinal da Euro, para definir o confronto na decisão. Com 100% de aproveitamento, a Fúria está em busca do quarto título europeu e pode se isolar como a seleção com o maior número de conquistas. No momento, espanhóis e alemães têm três canecos e aparecem como os maiores vencedores.

Além disso, a Espanha terá reforços para a final. O zagueiro Le Normand e o lateral-direito Carvajal, titulares da equipe, estavam suspensos nesta terça-feira e poderão voltar na decisão.

???? ¡¡???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? EN MÚNICH!! ¡¡ESTAMOOOOOS EN LA FINAL DE LA EUROCOOOOPAAAA!! ¡¡VAMOOOOOOOOSSSSS!! ???? ¡¡???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????????????!! ???? ¡¡SÍ, SÍ, SÍ!! ¡¡NOS VAMOS A BERLÍN!! ???? ???????? ???? ???????? | 2-1 | 90+6’#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/CYGNkUfMXH — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 9, 2024

Por outro lado, a França se despede da Eurocopa sem apresentar o futebol que todos esperavam da seleção. Kylian Mbappé, que fraturou o nariz na partida de estreia, jogou pela primeira vez sem a máscara de proteção e, embora tenha dado uma bela assistência para o gol de Kolo Muani, deixa a competição com apenas um gol marcado, de pênalti, no empate em 1 a 1 com a Polônia, ainda na fase de grupos.

O jogo

Primeiro tempo animado em Munique. A França abriu o placar logo aos oito minutos, com a participação de Mbappé. O camisa 10 fez um cruzamento na medida para o atacante Kolo Muani inaugurar o marcador. Mas, a Espanha não se abalou e buscou a virada em apenas quatro minutos. Lamine Yamal fez um golaço de fora da área aos 20, enquanto Dani Olmo, aos 24, aproveitou uma sobra de bola na área, limpou Tchouaméni e chutou na direção do gol francês. Assim, a bola desviou em Koundé e foi para o fundo das redes.

Mesmo com a vantagem no placar, a Espanha voltou melhor do intervalo e conseguiu controlar a posse de bola até encontrar espaços na defesa adversária. Ao mesmo tempo, os espanhóis evitaram as chegadas francesas e conseguiram manter o domínio do jogo. Assim, a Fúria segurou o resultado de 2 a 1 e confirmou a classificação para a grande final.

Espanha 2×1 França

Semifinal da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 09/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Espanha: Unai Simón; Jesús Navas (Dani Vivian, aos 11′ do 2t), Nacho Fernández, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Dani Olmo (Merino, aos 31′ do 2t), Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal (Ferrán Torres, aos 47′ do 2t), Álvaro Morata (Oyarzabal, aos 31′ do 2t) e Nico Williams (Zubimendi, aos 48′ do 2t). Técnico: Luis de la Fuente.

França: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Theo Hernández; N’Golo Kanté (Griezmann, aos 16′ do 2t), Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot (Camavinga, aos 16′ do 2t); Dembélé (Giroud, aos 33′ do 2t); Kolo Muani (Barcola, aos 16′ do 2t) e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Gols: Kolo Muani, aos 8′ do 1t (0-1); Lamine Yamal, aos 21′ do 1t (1-1); Dani Olmo, aos 25′ do 1t (2-1)

Árbitro: Slavko Vin?i? (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovic (ESL)

Cartões amarelos: Jesús Navas, Lamine Yamal (ESP); Tchouaméni, Camavinga (FRA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.