Cedido pelo Inter, brasileiro fala sobre estreia na Conference League: ‘Gosto muito especial’

Em meio à fase final da Eurocopa, os torneios continentais de clubes na Europa vão se iniciando e, nesta quarta-feira (10), começa a disputa da Conference League, com o jogo de ida da primeira pré-eliminatória. Um dos dois jogos que abre a competição é do FK Auda, da Letônia, contra o B36, das Ilhas Faroé.

Enquanto o time das Ilhas Faroé não conta com nenhum brasileiro no elenco, o oposto ocorre com a equipe letã, que conta com três ‘brazucas’ no plantel. Lucas Ramos, meia que pertence ao Internacional e está emprestado ao Auda, é um deles.

Desde fevereiro de 2024 no Velho Continente, o jovem de 23 anos falou sobre a oportunidade de jogar uma competição continental.

“Esse jogo tem um gosto muito especial, porque a gente sempre sonha em jogar uma Champions League, uma Europa League, então na minha primeira vez fora do Brasil, na minha primeira vez na Europa, eu vou ter a oportunidade de jogar uma qualificação de Conference League, é um sonho realizado”.

Jogo de ida da Conference é nesta quarta

O primeiro jogo, que acontece às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, será na casa do Auda, na Letônia. Lucas Ramos falou sobre a importância de fazer um bom resultado atuando em casa.

“É muito importante fazer um bom resultado em casa, acredito que o melhor resultado é não sair com um resultado negativo. Se puder empatar, empata, se puder ganhar, melhor, mas temos que sair vivos daqui da Letônia para ir para a Ilhas de Faroé com condições claras de classificação”.

O segundo e decisivo confronto entre as equipes acontece na quarta-feira da próxima semana (17), no Tórsvøllur, casa do B36.

