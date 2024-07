Em meio à crise com Gabi, Sheilla não embarcará para a Olimpíada

Gabi (C) e Sheilla (D) entraram de mãos dadas em quadra durante a etapa do Brasil da Ligas das Nações Feminina - (crédito: Maurício Val/FV IMagens/CBV)

Bicampeã olímpica com a Seleção Brasileira de vôlei feminino nos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012 e auxiliar do técnico José Roberto Guimarães desde agosto de 2023, Sheilla Castro não embarcará com a delegação aos Jogos de Paris-2024.

A ex-oposta da Seleção Brasileira teria estremecido os bastidores da equipe após a suposta criação de uma conta falsa nas redes sociais para criticar Gabi e mensagens “indiretas” trocadas. O início da crise interna teria sido em junho, quando deixaram de seguir uma à outra e publicaram mensagens “indiretas”, rapidamente apagadas (veja abaixo).

Troca de farpas entre Sheilla e Gabi no Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

Em 6 de julho, o usuário @pierogiu93, atribuído pelos internautas a Sheilla, criticou a postura de Gabi ao afirmar que a jogadora bebeu antes de uma das partidas. Durante o diálogo, a bicampeã olímpica teria cometido deslize e se confundido na troca de contas e rebatido as indagações de um fã clube da capitã com a conta oficial.

Diálogo entre o suposto perfil fake de Sheilla com uma fã de Gabi no X, antigo Twitter (foto: Reprodução/X)

Segundo o jornal Extra, Sheilla e Gabi namoraram por dois anos e meio. No início, o relacionamento foi mantido em sigilo, mas assumido posteriormente conforme as medalhistas olímpicas postavam fotos e conviviam dentro e fora das quadras.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) afirmou ao Correio que a ausência de Sheilla nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 já estava prevista, assim como a do ex-líbero e agora auxiliar de Bernardinho na equipe masculina, Serginho Escadinha. Sheilla não compareceu ao treinamento de segunda-feira (8/7) em Saquarema (RJ). Segundo a entidade, ela não integra a comissão nesta fase de atividades. A ex-oposta adota o sistema híbrido de trabalho, com fases presenciais e remotas.