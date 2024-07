Atitude de Wanda Nara com Icardi reacende possível separação

A relação amorosa entre Wanda Nara e Mauro Icardi pode estar a caminho do fim. Segundo sites especializados em celebridades, o casamento passa por um novo período turbulento. Um forte indício desta crise seria o fato de Wanda ter deixado de seguir o jogador.

No último domingo (07), Wanda encontrou-se com Elián Ángel Valenzuela, conhecido como L-Gante, figura com a qual a argentina já esteve envolvida no passado, mas que mantém relação de amizade atualmente. Na sequência, uma série de imagens nas quais Wanda aparece chorando acabou viralizando. Ela aparece com Icardi do lado de fora do prédio Chateau Libertador, onde reside em Buenos Aires. Os registros foram feitos pelo jornalista Gustavo Méndez.

Sobre a imagem, o perfil “Gossipeame” explicou que o motivo do choro seria que Wanda manifestou o seu desejo de separação.

“Ele parece um ótimo pai, mas ela sentiu que havia certas questões sobre o casal que estavam desgastadas depois de Wandagate”, destacou, citando o caso ocorrido em outubro de 2021, quando a mídia divulgou notícias sobre um possível caso extraconjugal de Icardi com María Eugenia “La China” Suárez.

Wanda e Icardi estão juntos desde 2013, entre idas e vidas. A relação, que gerou as meninas Francesca e Isabella, teve início no período em que a influenciadora era casada com Maxi López, com quem tem três filhos (Valentino, Constantino e Benedicto). Na época, o caso ganhou os holofotes tanto na Itália, onde os jogadores eram companheiros de clube, quanto na Argentina.

