Goiás lança nova coleção de uniformes para a temporada 2024/2025

Nesta semana, o Goiás E.C. lançou a nova coleção de uniformes para a temporada 2024/2025. A campanha, intitulada #EsmeraldinoEuNasciAssim, faz alusão a um cântico da torcida do Verdão. A camisa I de jogo conta a inscrição desse canto, tem um padrão de estampa inspirado na textura da esmeralda bruta e possui elementos como o coração esmeraldino, cujo simbolismo reforça o aspecto mais distintivo da marca.

“A nova coleção de uniformes valoriza as raízes, a identidade única e procura traduzir o sentimento do torcedor do Goiás. Foi um trabalho cuidadoso para que o torcedor se sentisse verdadeiramente representado em cada detalhe da nova coleção”, afirma Roberto Trinas, consultor de marketing do Goiás.

A principal camisa destinada aos goleiros possui predominância da cor amarela e detalhes verdes, com referência às tonalidades que representam a região e o processo de lapidação da pedra. Ambos os mantos apresentados pelo Esmeraldino, para jogadores de linha e goleiros, contam com a bandeira do Brasil e do estado de Goiás nas mangas.

As camisas de treinamento, aliás, possuem grande destaque para as cores presentes na bandeira do estado de Goiás. Por outro lado, a peça que irá vestir os jogadores antes das partidas possui inspiração no grafite e na arte urbana.

Os uniformes, afinal, já estão disponíveis na Green Loja Oficial e também no site https://www.greenoficial.com.br/. As camisas de jogo contam com valor de R$ 279,90.

Todos os detalhes que motivaram a criação do novo uniforme estão explicados no vídeo de making of divulgado pelo Goiás. Para assistir, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=AzYLovK7Luk

