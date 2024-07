CEO do Corinthians é apresentado sem assinar contrato e gera confusão interna

O Corinthians proporcionou mais um daqueles episódios inusitados fora de campo. Isto porque o contrato de trabalho do CEO do clube, Fred Luz, está sob análise do compliance após envio do departamento jurídico. O profissional, aliás, já concedeu entrevista como funcionário, mas ainda não assinou o vínculo com o Timão. A informação inicial foi do “UOL”.

O problema é complexo. Quatro dias antes do Corinthians oficializar Fred Luz sem colher as assinaturas, a negociação travou a partir do momento em que o executivo apresentou ao clube o vínculo que ele tem com a Alvarez & Marsal, multinacional do ramo de consultoria de gestão.

Fred Luz deixou claro, desde o início das conversas, de que não pretende quebrar seu contrato com a Alvarez & Marsal e, inclusive, gostaria de usar pessoas da empresa em sua equipe de trabalho no Corinthians. Desta maneira, ele seria um CEO “as a service”, termo em inglês que significa “como serviço”. Na prática, isso é adotado no mercado corporativo como uma espécie de serviço contratado por tempo limitado.

Climão com a E&Y

No entanto, o Corinthians tem contrato com a Ernst & Young, que assumiu no início da gestão de Augusto Melo para realizar um trabalho de consultoria. A empresa, inclusive, é concorrente da Alvarez & Marsal. De acordo com a “Gazeta Esportiva”.

A E&Y, além disso, não foi comunicada previamente sobre a entrada da Alvarez & Marsal junto a Fred Luz. A E&Y não se opõe ao nome do executivo, desde que ele se apresente como ‘pessoa física’, desvinculado da Alvarez & Marsal, e descarta a possibilidade de realizar alguns dos trabalhos contratados pelo Corinthians em parceria com uma empresa concorrente.

Discussão interna

O imbróglio no contrato, aliás, resultou em discussões nos bastidores do clube. A postura de Fred Luz, com cobranças para centralizar informações dos departamentos, gerou reclamações para pessoas importantes no organograma do Corinthians.

Reunião para definir situação

Por fim, na próxima quinta-feira, deve acontecer uma reunião importante no Parque São Jorge para tentar resolver esse impasse. Caso Fred Luz não ceda sobre as cláusulas do contrato geradoras de tanta discórdia interna, o presidente Augusto Melo terá dois caminhos: abrir mão de Fred ou aceitar as condições de Fred Luz e ignorar os riscos de perder apoio do Conselho.

