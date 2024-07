Botafogo x Palmeiras: saiba como adquirir ingressos para jogo do Brasileiro

O Botafogo divulgou informações de ingressos para a partida contra o Palmeiras, que será disputada às 21h30 da próxima quarta-feira. Os sócios-torcedores do Alvinegro já podem adquirir os bilhetes nesta terça-feira. Os preços variam entre R$ 200 e R$ 30.

A abertura de venda para o público geral será sábado, dia 13, de forma online, e segunda-feira, dia 15, nos postos físicos. O site para comprar os bilhetes é botafogo.com.br/ingresso.

Antes deste duelo, Botafogo e Palmeiras entram em campo pelo Brasileirão nesta quinta-feira. O Alvinegro encara o Vitória às 21h30 no Barradão, enquanto o Verdão mede forças com o Atlético-GO às 19h30 no Allianz Parque. No ano passado, os clubes proporcionaram um duelo marcante pela competição nacional em que o Verdão virou com brilho de Endrick, no Nilton Santos.

Valores dos ingressos

Setor Leste Inferior: R$ 200 (Inteira)/ R$ 100 (Meia)

Setor Leste Superior: R$ 80 (Inteira)/ R$ 40 (Meia)

Oeste Inferior: R$ 200 (Inteira)/ R$ 100 (Meia)

Norte: R$ 60 (Inteira) / R$ 30 (Meia)

Postos de venda física

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

General Severiano

