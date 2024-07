Vasco x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Tem clássico nacional no Brasileirão nesta quarta-feira (9). Pela 16ª rodada, em São Januário, Vasco e Corinthians duelam a partir das 19h (de Brasília), em jogo com inúmeros ingredientes. A começar, então, pelo jejum imposto aos cariocas, que não vencem o time paulista desde 2010.

Já são 21 jogos e quase 14 anos da última vitória do Vasco sobre o Corinthians. A última vez foi na 18ª rodada do Brasileirão de 2010, em triunfo por 2 a 0 (gols de Zé Roberto e Éder Luís), em São Januário. No período, são 13 vitórias do Corinthians e 8 empates. Já com o Vasco como mandante, condição do jogo desta quarta, são dez jogos, com seis empates e quatro vitórias do Corinthians.

Além disso, há embate entre interinos no banco de reservas. Rafael Paiva, do Cruz-Maltino, vem ganhando força para assumir efetivamente, enquanto Raphael Laruccia vem para seu segundo jogo no Timão, que aguarda a chegada de Ramón Díaz (ex-Vasco) para assumir o cargo.

Onde assistir

O clássico terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-Per-View.

Como chega o Vasco

Subindo na tabela (13º, com 17 pontos) desde a reentrada de Rafael Paiva no comando, o Vasco vem em uma boa fase. Afinal, a equipe da Cruz de Malta vem com a segunda melhor campanha do Brasileirão num recorte dos últimos cinco jogos (dez pontos), exatamente os que Paiva esteve à frente. Somente o São Paulo (12 pontos) tem melhor aproveitamento – a única derrota dos tricolores no período, aliás, foi exatamente para o Vasco.

Quanto ao time que deve ir a campo, Paiva promoverá várias mudanças em relação à escalação que venceu o Internacional, no último domingo (7), em pleno Beira-Rio. Quatro jogadores cumpriram suspensão e voltam, então, à titularidade: Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David.

Assim, Maicon assume a vaga de Robert Rojas, que desfalcará o time novamente por conta de suspeita de concussão. Já Piton ressurgirá no lugar de Leandrinho na lateral-esquerda. No meio, Hugo Moura deve atuar no lugar de Sforza, reeditando a dupla com Mateus Carvalho. Já David volta no posto de Rossi.

A grande dúvida ficava por conta do retorno de Payet. Mas o francês ainda não está apto (sofre com edema muscular na coxa esquerda). Dessa forma, JP começará novamente jogando na posição de meia.

Como chega o Corinthians

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Corinthians tentará fazer valer o retrospecto recente contra o time de São Januário para tentar sair de lá. O Timão vem em 17º, com 12 pontos, e pode, então, ultrapassar o Cuiabá (16º, com 14) em caso de triunfo na capital do Rio de Janeiro.

Para tal, o interino Raphael Laruccia terá de lidar com um grande desfalque. Rodrigo Garro, craque do Corinthians no campeonato, está suspenso pelo terceiro amarelo e dará lugar a Igor Coronado, que treinou nesta terça (9) entre os titulares. O argentino tem dois gols e duas assistências na competição.

De resto, a tendência é que o time seja o mesmo que perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro, na última rodada, domingo, no Mineirão. Há dúvida, porém, na lateral-esquerda. Hugo foi titular contra a Raposa, mas Matheus Bidu pode surgir no 11 inicial.

VASCO x CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 10/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson, JP e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Raphael Laruccia (interino)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

