Philippe Coutinho assina com o Vasco e aguarda anúncio

Falta pouco para anúncio de Philippe Coutinho no Vasco. Isto porque o meia já assinou o contrato, que está pré-registrado no sistema da CBF. O Cruz-Maltino enviou o documento para assinatura do Aston Villa no fim da tarde desta terça-feira. Assim que o Aston Villa devolver o contrato, o clube carioca pode divulgar a contratação do novo camisa 11.

Além disso, o Vasco já preparou o anúncio e traçou os planos de apresentação de Coutiho. Quando tudo estiver “ok”, o documento será registrado de vez na CBF. Ele provavelmente ficará à disposição para o jogo contra o Atlético-GO, na quarta-feira que vem, fora de casa.

Desde a manhã desta terça-feira (9), a torcida do Vasco seguiu ansiosa para o anúncio do retorno de Philippe Coutinho ao clube carioca. Nas últimas horas, a tag #Coutinhoday entrou nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Carreira de Coutinho

Quando ainda tinha 16 anos, Coutinho assinou com a Inter Milão. Antes disso, marcou cinco gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos, em 2010. Além disso, foi emprestado ao Espanyol, antes de acertar sua ida ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento – entre 2013 e 2018.

Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar o meia. No clube catalão, porém, o jogador não se firmou e acertou seu empréstimo para o Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2019/20. Ele se transferiu para o Aston Villa no início de 2022 e atuou, por empréstimo, no Al-Duhail no ano seguinte.

