Messi marca, Argentina vence o Canadá e avança à final da Copa América

A Argentina está de volta à uma final de Copa América. Nesta terça-feira (9), a Albiceleste venceu o Canadá por 2 a 0, pela semifinal da competição, no Metlife Stadium (EUA). Julián Álvarez e Lionel Messi marcaram os gols dos hermanos. A equipe de Scaloni esteve confortável, controlou os canadenses durante a partida e, inclusive, lutará pelo bicampeonato da competição.

Agora, os hermanos aguardam o confronto entre Colômbia e Uruguai, que acontece nesta quarta-feira, às 21h, para saber quem enfrenta na decisão do torneio. Do outro lado, o Canadá, inclusive, disputa o terceiro lugar e fica no aguardo do resultado da semifinal.

Albiceleste faz o simples

A Argentina foi superior ao Canadá na primeira etapa e saiu com vantagem com gol de Julián Álvarez. Embora tenha conseguido algumas boas escapadas, o Canadá teve um ataque ineficiente, enquanto a Albiceleste, aliás, fez o simples e poderia até ter feito mais gols. Di María, em chute por cobertura, e Lionel Messi, em finalização que raspou a trave, tiveram as melhores chances. No fim, após vacilo argentino, o atacante Jonathan David quase conseguiu surpreender, mas parou em Dibu Martínez.

Messi marca e Argentina vai à decisão

Na volta do intervalo, a Argentina voltou mais agressiva para tentar ampliar o placar. E deu certo. Logo aos cinco minutos, Enzo chutou e Messi, em seguida, desviou para o fundo da rede e fazer o primeiro gol na Copa América. Depois disso, o técnico do Canadá, Jesse Marsch, fez alterações para tentar lutar pelo empate, porém não conseguiu assustar os hermanos. Até chegou ao ataque, mas a Argentina, aliás, ficou muito confortável na partida e jogou no erro dos adversários. No fim, a equipe de Scaloni errou na saída de bola e quase Oluwaseyi diminiu o placar. Contudo, os hermanos confirmaram a vaga na decisão.

ARGENTINA 2 X 0 CANADÁ

Semifinal da Copa América-2024

Data e horário: 9/7/2024, 21h (de Brasília)

Local: Metlife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Gols: Julián Álvarez, 22’/1°T (1-0); Lionel Messi, 5’/2°T (2-0)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel (Molina, 24’/2°T), Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Otamendi, 18’/2°T); Mac Allister (Palacios, 32’/2°T), Enzo Fernández, De Paul, Di María (Nicolás González, 32’/2°T); Lionel Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez, 31’/2°t). Técnico: Lionel Scaloni.

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies (Jonathan Osorio, 25’/2°t); Eustaquio (Choinière, 26’/2°T), Koné, Laryea (Ali Ahmed, 9’/2°t), Jonathan David (Oluwaseyi, 18’/2°t), Shaffelburg (Millar, 9’/2°T); Larin. Técnico: Jesse Marsch

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia e Jose Retamal (ambos do Chile)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartão amarelo: Jonathan David, Eustáquio, Koné (CAN),

Cartão vermelho: –

