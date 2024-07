Athletico x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico e o Bahia fazem o duelo nesta quarta-feira (10) pela 16ª rodada, na Ligga Arena. O Furacão é o sexto colocado com 25 pontos, enquanto o time de Rogério Ceni é o quinto com 27. Assim, é um confronto direto pelo G6 e aproximação dos líderes da competição.

Onde assistir

Rede Furacão, Prime Video e CazéTV.

Como chega o Athletico

O time paranaense anunciou recentemente a chegada do técnico uruguaio Martín Varini, mas o profissional só estreará no sábado, contra o Ypiranga, por questões burocráticas. Por outro lado, ainda com o interino, o Furacão terá os retornos de Léo Linck, após cumprir suspensão, e do atacante Cuello, liberado pelo departamento médico. O lateral Esquivel está fora por suspensão, enquanto Mastriani e Nikão, em reta final de recuperação, seguem fora. Bento, que retorna da Copa América, não será relacionado.

Como chega o Bahia

O time baiano vem de derrota fora de casa para o Palmeiras e não quer repetir erros do último confronto. Assim, Rogério Ceni treinou bastante a parte tática e mostrou vídeos aos seus jogadores para ajustar correções, além de atividades táticas em campo reduzido. Everaldo e Thaciano estão confirmados no ataque.

ATHLETICO X BAHIA

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 10/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Ligga Arena – Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho e Zapelli; Christian (Cuello), Julimar e Pablo. Técnico: Juca Antonello (interino)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Felipe Fernandes Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG/Fifa) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Daiane Muniz (SP/Fifa)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.