Mirassol marca no fim, vence CRB e encosta no G4 da Série B

Mirassol e CRB mediram forças nesta terça-feira, no interior paulista - (crédito: Foto: Marcos Freitas/ Agência Mirassol)

Com um gol do artilheiro Dellatorre aos 39 minutos da etapa final, o Mirassol derrotou por 1 a 0 o CRB na noite desta terça-feira (9), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 14ª rodada da Série B.

O Leão quebra, portanto, uma sequência de cinco partidas sem triunfar (duas derrotas e três empates). Com 22 pontos, o time dirigido por Mozart assume o sexto lugar, encostando, assim, no G4. Já o Galo alagoano continua na zona de rebaixamento. Afinal, é o 17º colocado, com os mesmos 13 pontos.

Esta foi a sexta vitória do time do interior paulista atuando em seus domínios nesta edição da Segundona. Soma, ainda, um empate como mandante.

O Mirassol volta a campo na sexta-feira (12), quando visita a Ponte Preta, às 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O CRB, por outro lado, recebe o Coritiba, no dia seguinte, em Maceió. O jogo ocorre às 18h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Sexta (5/7)

Ceará 0×1 Santos

Brusque 0x0 Ponte Preta

Sábado (6)

América-MG 2×0 Operário-PR

Goiás 1×2 Chapecoense

Domingo (7)

Coritiba 1×1 Paysandu

Ituano 3×2 Botafogo-SP

Guarani 0x1 Sport

Segunda (8)

Avaí 0x1 Novorizontino

Amazonas 1×2 Vila Nova-GO

Terça (9)

Mirassol 1×0 CRB

