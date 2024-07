Scaloni destaca classificação da Argentina e diz que tentará manter Di María na seleção

Na noite desta terça-feira, a Argentina venceu o Canadá por 2 a 0 em Nova Jersey e garantiu sua vaga na final da Copa América 2024. Após a classificação, o técnico Lionel Scaloni destacou a classificação da seleção argentina para mais uma decisão do torneio, mas pontuou o desgaste da equipe.

“Estamos a um passo de tentar ganhar a Copa e vamos passo a passo, com tranquilidade. Teremos alguns dias para descansar, estamos em uma situação privilegiada, porque teremos um dia a mais, mas também é verdade que estamos fisicamente desgastados e vamos descansar para fazer um bom jogo no domingo”, completou Scaloni.

Ainda em coletiva, Scaloni afirmou que tentará mudar o pensamento de Di María em relação a aposentadoria da Argentina.

“Sou partidário de esperar que ele continue jogando, não vou retirá-lo antes da seleção. Já começam as lágrimas, a família, a torcida… preciso deixar que jogue, depois vamos ver se conseguimos convencê-lo de seguir. Enquanto isso, ele tem que aproveitar o momento”, disse Scaloni.

Di María é um dos pilares da seleção argentina nos últimos tempos. Foi ele quem marcou o gol do título da Copa América de 2021, contra o Brasil, no Maracanã. Além disso, ele foi um dos destaques na conquista da Copa do Mundo do Catar em 2022

A Argentina aguarda o confronto entre Colômbia e Uruguai para saber quem enfrenta na decisão da Copa América. Caso vença, a Albiceleste será a maior campeão do torneio.

