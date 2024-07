Momento íntimo de jogador do Vasco com esposa viraliza

O atacante Paulinho Paula, do Vasco, ganhou uma postagem “quente” de sua esposa, Luana Silva. No Instagram, a companheira do jogador publicou um vídeo onde aparece trocando carinhos com o atleta, com direito à “mão boba”.

Paulinho Paula e a esposa durante a comemoração do Natal – Foto: Reprodução/Instagram

O momento íntimo entre o casal acabou viralizando nas redes sociais, com torcedores do clube carioca brincando com o fato de Paulinho Paula estar lesionado. O jogador se recupera de um problema no joelho e só deve voltar à atuar no fim do ano.

Confira o vídeo e a reação de alguns torcedores:

https://twitter.com/EstagiarioVasco/status/1810767527322218542

Paulinho, se a coisa esquentar mais, deixa ela fazer todo trabalho, nada de esforço pra você! O Vasco precisa de você inteiro, com o joelho funcionando em outubro kkkkkk — Rafael Aquino (@Rafael01Aquino) July 9, 2024

Nessa hora não tem joelho machucado né Magic Paula kkk — ????.???????? ???????????????????????? (@DejairJR93) July 9, 2024

Porra Paulinho

Já pode jogar então — ???????? SÃO JANUÁRIO ???????? ZN (@VitorFe31278751) July 9, 2024

Jogador do Vasco e sua esposa em momento íntimo – Reprodução/Instagram

Sem Paulinho Paula, o Vasco encara o Corinthians nesta quarta-feira (10), às 21h, em São Januário. O Cruz-Maltino vem de uma sequência positiva de três jogos sem derrota. Uma vitória aproxima a equipe do G6, além de afastar o fantasma do Z4.

