Homenagem a Vegetti e mudança de energia: os bastidores da vitória do Vasco

Vegetti completou 50 partidas com a camisa do Vasco - (crédito: - Foto: Reprodução de vídeo)

O Vasco começa a reagir e conquistou a primeira vitória fora de casa neste Brasileirão, no domingo (7), contra o Internacional. Assim, nos bastidores da partida no Beira-Rio, a mudança de energia no vestiário é nítida, algo que o presidente Pedrinho ressaltou. O técnico Rafael Paiva e o atacante Vegetti discursaram e mostraram que o time pode almejar voos maiores na competição.

Dessa forma, após a partida, o mandatário fez uma homenagem ao argentino, que completou 50 partidas pelo clube. Nesse sentido, em campo, o atacante tem sido um líder importante na reação do Cruz-Maltino.

“Parabéns para vocês, como o Vegetti falou antes do jogo: vocês estão mudando o cenário, a mentalidade de vocês é essa, vencedora” afirmou o presidente, que completou:

“Vegetti representa o que é essa essência. Apesar de não ter nascido no Brasil, se identificou com o Vasco. É um líder, é um amigo de vocês, é um amigo do clube e da torcida. É um profissional na essência da palavra, representa muito o que é o Vasco da Gama”, acrescentou.

Palavras do artilheiro e do professor

Antes da partida, o técnico Rafael Paiva e o atacante Vegetti discursaram e teceram palavras de incentivo ao elenco, que tinha desfalques diante do Colorado.

“Lutar muito, a gente veio para pontuar. Vamos continuar crescendo nosso jogo e na tabela, têm coisas maiores”, disse Paiva.

“O pensamento da gente tem que ser ganhar o jogo o tempo todo. No estádio que seja, o rival que seja. Ligados nos 100 minutos de jogo. Temos que mudar a energia e o pensamento desse clube. Hoje, nós somos os responsáveis”, afirmou Vegetti.

Por fim, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Corinthians, em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.