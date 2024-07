Palmeiras x Atlético-GO: onde ver, assistir e arbitragem

O Palmeiras recebe o Atlético-GO às 19h30 desta quinta-feira (11), em partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. As equipes entram em campo com objetivos diferentes na competição. Afinal, enquanto o Verdão precisa da vitória para seguir na briga pelo tricampeonato, o Dragão quer voltar de São Paulo com pelo menos um ponto importante na disputa contra o rebaixamento.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vem de uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. Ainda assim, o Verdão faz uma campanha de regularidade, afinal, tem 30 pontos em 15 partidas, um aproveitamento de 2 pontos/jogo, historicamente suficiente para ser campeão. Por outro lado, a equipe paulista está em segundo lugar, um ponto atrás do Flamengo, que receberá o Fortaleza meia hora depois.

O treinador Abel Ferreira conta com o retorno do volante Rômulo, recuperado de lesão na coxa direita. No entanto, o atleta deve começar no banco de reservas. Por outro lado, o comandante português ainda não relacionará o trio de reforços Mauricio, Giay e Felipe Anderson. Lesionado, Lázaro segue como desfalque.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão está em penúltimo lugar, com apenas 11 pontos, três atrás do Cuiabá, primeiro fora do Z4 do Brasileirão. Inclusive, a zona de rebaixamento conta ainda com Corinthians (12), Grêmio (11) e Fluminense (7). O Tricolor Gaúcho, porém, tem apenas 11 partidas. O embate marcará a estreia de Vagner Mancini no comando do Atlético-GO, substituindo Jair Ventura.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-GO Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: quinta-feira, 11/07/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Rhaldney (Max) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa (Fifa-CE) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonse Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.