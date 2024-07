Conheça a mansão de Messi, que jogará a final da Copa América ’em casa’

Messi poderá usufruir dos privilégios de sua casa antes da decisão da Copa América. Afinal, o embate ocorrerá no Hard Rock Stadium, às 21h (de Brasília), no próximo sábado (13), em Miami, justamente a cidade onde o craque reside, já que defende o Inter Miami.

Segundo o jornal argentino “La Nacion”, a mansão do astro fica localizada em Fort Lauderdale, na ensolarada Flória. Dessa forma, ele precisaria fazer um trajeto de aproximadamente 40 quilômetros até o estádio. A locomoção de carro levaria por volta de 35 minutos.

A Argentina já garantiu sua vaga na final da Copa América. A seleção venceu o Canadá por 2 a 0, na última terça-feira (09). Assim, espera o vencedor do duelo entre Colômbia e Uruguai, que ocorre, nesta quarta-feira (10), para conhecer seu adversário na decisão.

Para adquiri o imóvel, Messi teve que desembolsar cerca de 10,7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 59 milhões na cotação atual). A casa fica no famoso condomínio Bay Colony. A propósito, o bairro é um dos mais restritos da região e se diferencia como o único que oferece 24h de segurança para uma família.

Detalhes da mansão de Messi em Miami

A casa de Messi conta com 974 metros quadrados e tem como ponto forte a privacidade. Um aspecto que ele já demonstrou ter como prioridade. A residência fica em uma rua sem saída no bairro exclusivo e com rigoroso regime de segurança.

A parte interna da moradia dispõe de nove banheiros completos, um lavabo e oito suítes, sendo duas delas VIP. O cômodo específico que ele utiliza, a suíte máster possui 148 metros quadrados. Além disso, ainda conta com cozinha italiana com eletrodomésticos de última geração, sala de ginástica e spa, sala de entretenimento, escritório executivo e hall de entrada.

A casa tem, inclusive, acesso para o mar transparente de Fort Lauderdale. Afinal, tem disponível duas docas, cenário que é visto como uma vantagem, pois Bay Colony tem canais profundos e largos. Esta estrutura permite que Messi se locomova com segurança em iates de diferentes tamanhos, se quiser.

