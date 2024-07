Museu do Futebol volta à cena com promessa de novas experiências

Museu do Futebol abre as portas na sexta-feira (12/7) após meses de reforma - (crédito: Nilton Fukuda/Museu do Futebol)

Os apaixonados pela rica história do futebol brasileiro estão contando as horas para terem de volta o principal espaço de devoção ao esporte bretão. Após quase oito meses fechado para reformas, o Museu do Futebol reabrirá as portas na sexta-feira (12/7), em São Paulo. Parte das novidades da retomada da exposição estão guardadas a sete chaves, mas o espaço promete oferecer aos visitantes um upgrade de imersão na bola, com novas experiências e maior representatividade.

A proposta de renovação, idealizada em dois anos e colocada em prática com o início das obras, em novembro de 2023, promete um Museu do Futebol mais diverso, inclusivo e ainda mais divertido. Para isso, o processo de curadoria apostou em salas com conteúdos interativos e recursos de acessibilidade. Carro-chefe da popularização do espaço, itens raros, curiosos, vídeos e fotos seguem com espaço privilegiado na exposição. Outras atrações inéditas serão disponibilizadas ao público com a reabertura.

"A reabertura do Museu do Futebol celebra nossa rica história futebolística e abraça a diversidade e a inclusão. Este espaço renovado oferece uma oportunidade única para todas as gerações se conectarem com as raízes do esporte que molda nossa identidade nacional. Com novas tecnologias, experiências interativas e uma maior representatividade do futebol feminino, o Museu se torna um ponto de encontro para todos que compartilham a paixão pelo futebol e pela cultura brasileira”, ressalta a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Ineditismos

Uma das novidades garantidas no Museu do Futebol é a Sala Raízes. Mais de 100 fotografias e um filme produzido pelo cineasta Carlos Nader serão disponibilizados aos visitantes em um telão multimídia composto por 17 monitores. “É um grande mergulho histórico e apaixonante pelo período em que o Brasil elevou o futebol a um valor cultural muito significativo", descreve o curador Leonel Kaz, um dos responsáveis da concepção da proposta do reformado espaço.

Visitar o Museu do Futebol garante uma caminhada imersiva na história do esporte no Brasil. Tal experiência ganhará vida na Sala Origens. O espaço mergulha na caminhada da modalidade desde o século XIX e segue até aos anos 1930. O futebol feminino também tem lugar de protagonismo na exposição. O novo conteúdo conta com materiais inéditos e atualizados cedidos por jogadoras, técnicas e jornalistas esportivos.

A curadora e diretora técnica Marília Bonas explica que o Museu é hoje um hub do futebol feminino e está em equilíbrio com o que a instituição oferece sobre a modalidade masculina. "O empenho em trazer à tona a história do futebol de mulheres e de jogadoras como Marta e Formiga tornou o Museu uma das fontes de pesquisa mais abundantes sobre o tema". Na exposição renovada, foram incluídas na Sala das Origens imagens raras que mostram mulheres brasileiras jogando futebol a partir de 1920 – por enquanto, os registros mais antigos de que se tem notícia.

Museu do Futebol abre as portas na sexta-feira (12/7) após meses de reforma (foto: Nilton Fukuda/Museu do Futebol)

Rica história das Copas

A Sala das Copas, espaço voltado à trajetória brasileiras nos Mundiais organizados pela Fifa, o futebol feminino também ganhou ênfase. Serão quatro módulos - Defesa, Drible, Contra-Ataque e Gol - para exaltar a resistência entre 1941 e 1988, período do ápice da proibição da prática da modalidade por mulheres até o Primeiro Torneio Experimental da China, em 1988. “Nesta sala, uma das mais queridas do público, incluímos imagens inéditas, pesquisadas e cedidas por pioneiras do futebol feminino no Brasil”, conta Marília.

Rainha do futebol, Marta tem espaço cativo no Museu. A camisa 10 protagonizará um vídeo projetado em uma tela de tamanho natural no final da exposição. Em português, inglês e espanhol, a jogadora se despede do público e convida todos a retornarem. O agradecimento é feito na Língua Brasileira de Sinais (Libras). As salas dedicadas a Pelé promete emoção e surpresa. As homenagens ao Atleta do Século XX destacam a relação do Rei com os gramados. Vários exemplares raros ligados à carreira dele serão expostos.

Visitações

As experiências futebolísticas interativas e gameficadas estarão na sala Jogo de Corpo. No Espaço Dança do Futebol, os visitantes terão acesso a vídeos com situações memoráveis do futebol brasileiros, como gols e comemorações icônicas. O acesso ao espaço de 6.900m² ocorrerá de terça-feira a domingo, entre 9h e 18h. Para celebrar a reabertura, não haverá cobrança de ingresso entre os dias 12, 13 e 14 de julho. Depois desse período, as entradas serão comercializadas por R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia).