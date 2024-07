Separado do futebol, social do Botafogo lança site oficial

Está no ar o site oficial do Botafogo de Futebol e Regatas – Social e Olímpico (botafogofrsocialolimpico.com.br). O portal tem informações institucionais, notícias atualizadas, link para Portal do Sócio, mídia kits com oportunidades de negócios, venda de produtos licenciados e muito mais.

O novo site do Botafogo é dedicado a todos os esportes do clube: já são 13 modalidades, sem contar o futebol. O portal tem também calendário de eventos, informações sobre as sedes e poderes, história do Glorioso, Manual da Marca, Estatutos, espaço de transparência e balanços financeiros.

O site alvinegro é responsivo, se adaptando a qualquer tamanho de tela. Ele é de fácil navegação e intuitivo, pensado para aproximar os sócios-proprietários e torcedores do dia a dia do Botafogo.

O Botafogo tornou-se, oficialmente, uma Sociedade Anônima do Futebol em março de 2022. Assim, com a transformação em SAF, houve a separação entre o futebol e o quadro social. O Glorioso é dono de apenas 10% da quantia do futebol. Os outros 90% estão nas mão de John Textor, sócio majoritário da empresa.

