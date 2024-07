Flamengo acerta a venda de Werton para clube português

Flamengo x Cuiaba - Campeonato Brasileiro - Estadio do Maracana - 06-07-2024 - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo)

O Flamengo acertou a venda de Werton ao Leixões, de Portugal. A oferta dos portugueses pelo Garoto do Ninho foi de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 70% dos direitos. Assim, o clube carioca ficará com 30% para uma futura venda. O atacante assinará contrato de quatro anos.

A despedida do jogador de 20 anos com a camisa rubro-negra vai ser nessa quinta-feira, quando o Flamengo recebe o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, o Santa Clara, também de Portugal, tentou a contratação de Werton. No entanto, a diretoria do clube carioca optou por recusar, uma vez que tinha uma oferta melhor de um clube do Chipre. O atacante, entretanto, não aceitou a proposta.

Números de Werton pelo Flamengo

Werton fez a sua primeira partida pelo profissional do Flamengo em julho de 2021. Desde então, ele disputou 12 jogos, com seis vitórias, cinco empates e uma derrota. Na temporada, acumula quatro jogos.

