Enner Valencia volta aos relacionados do Internacional

O Internacional tem um retorno importante entre os relacionados para o jogo de ida da Copa do Brasil. Isso porque o atacante Enner Valencia está presente na lista de atletas disponíveis para Eduardo Coudet no duelo com o Juventude, que ocorre nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio.

O jogador voltou a ficar à disposição depois de disputar a Copa América pelo Equador. Devido à presença nesta competição, foi desfalque no Colorado por dez partidas consecutivas. Como a seleção equatoriana foi eliminada pela Argentina nas quartas de final, retornou a Porto Alegre e será opção já para este embate.

Em contrapartida, o comandante argentino não vai poder utilizar o goleiro Fabrício. Isso porque ele já atuou no torneio pelo Nova Iguaçu. Além do lateral-esquerdo Renê, que precisou sair de campo na derrota por 2 a 1 para o Vasco ainda no primeiro tempo.

Afinal, ele sofreu um choque de cabeça em dividida com o adversário na partida do último domingo (07). Tanto que ele caiu com a cabeça sangrando e desacordado. Em seguida, foi levado para um hospital em Porto Alegre e cumpre protocolo de concussão de cinco dias da CBF. Os volantes Thiago Maia e Aránguiz, além do atacante Lucca, seguem como baixas. O último já está em processo de transição com a preparação física.

Baixa frequência de Valencia em campo

Vale ressaltar que Valencia tem baixa frequência em campo nesta temporada. Afinal, foi ausência em 57% dos compromissos da equipe em 2024. Ao todo, foram 14 jogos dos 33 possíveis, sendo 11 no Gauchão, um na Copa do Brasil, um na Sul-Americana e apenas 45 minutos no Campeonato Brasileiro.

A explicação para este cenário foi uma lesão no pé direito, que o atacante sofreu no clássico com o Grêmio, no dia 25 de fevereiro, pelo estadual. Houve um agravo do trauma na região no primeiro jogo contra o Juventude pelas semifinais do mesmo torneio, já em março.

Além disso, Valencia esteve na lista de convocados da seleção do Equador para a data Fifa em junho e depois para a disputa da Copa América.

Equatoriano segue como artilheiro do Internacional

Mesmo neste período sem conseguir atuar pelo Colorado, o centroavante permanece como o máximo goleador da equipe na temporada. Ao lado de Wesley, ele tem seis gols, além de duas assistências. A última vez que marcou foi na vitória por 2 a 0 sobre o Nova guaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois disso, Valencia entrou em campo pelo Inter apenas mais quatro vezes.

