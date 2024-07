Com Tite, Flamengo só tem duas derrotas no Maracanã

Tite na beira do gramado do Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O Flamengo vem sendo um mandante exemplar com Tite. Afinal, nos 29 jogos comandados pelo técnico no Maracanã, os jogadores rubro-negros conquistaram 23 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, totalizando um aproveitamento de 83,9%.

As únicas duas derrotas do Flamengo de Tite no Maracanã foram contra Atlético-MG, em 2023, e Botafogo, em 2024. As partidas terminaram 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Chegada ao Flamengo

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023 e competiu pelo título do Brasileirão. No entanto, os jogadores rubro-negros desperdiçaram pontos importantes nas últimas rodadas e não terminaram no sonhado primeiro lugar. O técnico, por sua vez, agora está com mais tempo de trabalho e tem uma nova chance de ser campeão do campeonato.

Momento de Tite

Após ser criticado e pressionado por melhores resultados, Tite vive um bom momento em 2024. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm de dez vitórias nos últimos 13 jogos e estão na liderança isolada do Brasileirão, com 31 pontos.

O Flamengo, mesmo em um bom momento, vem atuando com muitos desfalques nos últimos jogos. Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta estão atuando pelo Uruguai na Copa América e ainda não têm prazo para retornar. Além disso, Everton Cebolinha, com uma lesão no quadril direito, só deve voltar aos gramados na próxima semana. Apesar das ausências, os comandados de Tite vêm conseguindo apresentar padrão e intensidade em campo.

O Flamengo agora entra em campo na próxima quinta-feira (11/07), diante do Fortaleza, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Sob comando de Tite, os jogadores rubro-negros se apegam no bom momento e no retrospecto como mandante para vencer no Rio de Janeiro.

