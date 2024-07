Anúncio de Ramón Díaz no Corinthians mexe com vascaínos nas redes sociais

O Corinthians anunciou, enfim, a chegada do argentino Ramón Díaz. Inclusive, o novo técnico do Alvinegro estará no camarote de São Januário para acompanhar o duelo contra o Vasco da Gama – seu ex-clube. O contrato com a equipe paulista tem validade até 31 de dezembro de 2025. A contratação, no entanto, mexeu com os sentimentos dos cruzmaltinos nas redes sociais.

“Se o velho (Ramón) estiver em São Januário tem que xingar de tudo que é nome”, escreveu um torcedor vascaíno no X, antigo Twitter.

Em contrapartida, muitos corintianos demonstraram confiança no potencial de Díaz para também salvá-los do rebaixamento. O Murilo, por exemplo, disse que o Corinthians permanece na Série A na simulação que fez sob o novo comando técnico. O torcedor contabilizou sete vitórias, sete empates e nove derrotas.

Ramón Díaz no Corinthians

Díaz chega ao Corinthians com os auxiliares Emiliano Díaz (seu filho) e Juan Romanazzi. Além deles, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

O argentino estava livre no mercado desde a confusa rescisão com o Vasco. Díaz era um dos favoritos do Corinthians, mas a negociação tinha esfriado recentemente. No entanto, o técnico desembarcou no Brasil na última terça-feira e alinhou últimos detalhes junto à diretoria alvinegra.

Corintianos e vascaínos reagem

E falo mais, se o velho tiver em São Januario tem que xingar ele de tudo que é nome.

Enquanto tiver no Corinthians é persona non grata.

Ei, Ramon vai tomar no cu! — Vinicius (@CoringadoCRVG) July 10, 2024

Fiz uma simulação aqui do campeonato e creio que com Rámon Diaz não caimos. Na minha simulação Corinthians com Rámon teve: 7 Vitorias

7 Empates

9 Derrotas pic.twitter.com/BN73Zfux8x — Murilo (12/45) (@SoccerAnalyst20) July 10, 2024

que nosso senhor jesus cristo, a santa virgem maria, todos os caboclos e pretos véio, nossa senhora de guardalupe, São Jorge e todos os arcanjos, os orixás e inkisses TODOS ABENÇOEM O TRABALHO DO NOSSO PROFESSOR RAMÓN DIAZ COMO TÉCNICO DO CORINTHIANS — Felipe (@felipe_1910) July 10, 2024

Pra quem saiu do Vasco menosprezando o clube e mentindo falando que nunca lutou por rebaixamento… pelo jeito o Velho Ramón gostou dessa briguinha no z-4. Obrigado por 2023 e que de tudo errado no Corinthians. https://t.co/GauL9Lm4UR — NCB Vasco (@ncbvasco) July 10, 2024