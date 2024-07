Confira repercussão internacional da contratação de Coutinho pelo Vasco

A chegada de Philippe Coutinho ao Vasco, confirmada na manhã desta quarta-feira (10), deu o que falar. E não foi só no Brasil! Sites renomados mundo afora repercutem a contratação do craque por parte do clube da Cruz de Malta. Veja, então, como estão sendo as manchetes pelo mundo da bola sobre a volta do brasileiro ao Vasco.

LEIA MAIS: Homenagem a Vegetti e mudança de energia: os bastidores da vitória do Vasco

Argentina

Diário Olé: “Oficial: confirmado nova equipe de Philippe Coutinho”

Espanha

Diário Ás: “Oficial: Coutinho assina pelo Vasco da Gama”

Marca: “Coutinho regressa ao Vasco da Gama 14 anos depois: Volto ao lugar onde cresci e ao clube que amo”

Inglaterra

BBC Sport: “Coutinho, do Aston Villa, junta-se ao Vasco da Gama por empréstimo”

The Athletic: “Coutinho junta-se ao Vasco da Gama por empréstimo junto ao Aston Villa”

França

L’Équipe: “Philippe Coutinho volta emprestado ao Vasco da Gama, seu clube formador”

Alemanha

Sport Bild: “Ex-astro do Bayern se muda para o Brasil”

Transfermarkt: “Empréstimo em vez de rescisão de contrato: Coutinho volta ao Vasco da Gama após 14 anos”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.