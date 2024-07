Real Madrid confirma dia da apresentação de Mbappé

Mbappé durante a semifinal da Eurocopa 2024 - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Franck Fife/AFP via Getty Images)

O Real Madrid anunciou, em comunicado oficial nesta quarta-feira (10), que a apresentação de Kylian Mbappé como reforço do clube será no próximo dia 16 de julho, às 7h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, com a expectativa de 80 mil torcedores.

Antes da apresentação oficial diante dos milhares de torcedores que estarão presentes no estádio, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, receberá o jogador para a cerimônia formal de assinatura de contrato.

Depois de ser apresentado, Mbappé concederá entrevista coletiva na sala de imprensa do Santiago Bernabéu.

Ao mesmo tempo, o estádio passará por adaptações para receber o craque. Uma plataforma instalada no gramado ligará os vestiários até um palco, onde estarão Florentino Pérez e Pirri, lenda do clube merengue, para receber o craque.

Além disso, a cerimônia vai contar ainda com queima de fogos e atuações musicais.

Comunicado Oficial: presentación de Kylian Mbappé.#RealMadrid | #WelcomeMbappé — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2024

