Com dois desfalques, Artur Jorge esboça escalação do Botafogo

O Botafogo tem dois desfalques importantes no jogo diante do Vitória. Afinal, Bastos e Tiquinho Soares cumprem suspensão automática e estão fora da partida. Assim, Artur Jorge precisa promover alterações na escalação alvinegra.

Escalação do Botafogo

A tendência é que Júnior Santos entre na vaga de Tiquinho e atue centralizado no ataque, com Eduardo flutuando por fora. Além disso, Alexander Barboza, que vem treinando normalmente no Espaço Lonier, entra na vaga de Bastos no sistema defensivo. A informação é do “ge”.

A provável escalação do Glorioso é John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza, Cuiabano (Marçal); Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Tchê Tchê (Savarino); Eduardo, Júnior Santos. No entanto, Artur Jorge, como de praxe, só deve definir os titulares horas antes do jogo.

Aliás, Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (11/07), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na terceira colocação do campeonato e pode chegar na liderança em caso de um triunfo.

