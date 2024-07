Gabriel Pec comemora volta de Coutinho ao Vasco e leva bronca; entenda

A volta de Philippe Coutinho ao Vasco segue repercutindo nas redes. Nesta quarta-feira (10), dia do anúncio, uma bronca a Gabriel Pec, ex-jogador cruz-maltino, ganhou a internet (veja o vídeo ao fim da matéria).

Isso porque a esposa do jogador, Isabella Lipatin, publicou vídeo em suas redes sociais em que reclama de uma atitude de Pec, atualmente no LA Galaxy, da MLS. Afinal, este dia 10 celebra o quarto mês da data de casamento do casal, realizado nos Estados Unidos. E, segundo ela, o jogador “esqueceu” da data, priorizando comemorar o retorno de Coutinho.

Segundo Isabella, Gabriel Pec passou trinta minutos comemorando a notícia do acerto de Coutinho com o Vasco, ignorando o “aniversário” de quatro meses da celebração do casamento.

“A gente hoje (quarta) faz quatro meses de casamento. Eu fico muito ansiosa um dia antes, então eu estava super feliz. Mas eu não falei para o ‘Gabe’. Falei: “Vou deixar ele lembrar, será a primeira coisa que ele vai me falar no dia: “Feliz quatro meses.”” A gente dormiu, acordou… qual foi a primeira coisa que ele falou? “Coutinho voltou para o Vasco”. Está bom para vocês? Espero que esteja. Porque foi a primeira coisa que ele falou, ficou uns 30 minutos comemorando, não se deu conta. Eu tive que fazer um post-it e escrever para ele”, disse a esposa do jogador.

Pec comenta retorno de Coutinho ao Vasco

Ao Território MLS, na última terça (9), o jogador comentou sobre a possível volta do craque, confirmada nesta quarta.

“Eu gosto muito do Coutinho, acho ele um grande jogador e caso ele realmente vá para o Vasco eu irei ficar muito feliz. Sempre que posso acompanho os jogos da equipe. Sou muito grato a tudo que o Vasco fez por mim”, disse o ponta.

Veja o vídeo!

Aniversário de 4 meses de casamento. Qual foi a primeira coisa que o Gabriel Pec falou pra esposa dele? ???? HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA detalhe pros 30 (TRINTA) minutos comemorando! MUITO VASCO. ???? | @curtyjhuly pic.twitter.com/VLWUfn1coY — NewsColina (@newscolina) July 10, 2024

