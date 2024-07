Gabriel Pires pode deixar o Fluminense após apenas oito jogos

A passagem de Gabriel Pires no Fluminense “mal começou” e já pode estar perto do fim. Afinal, o jogador, contratado em janeiro deste ano, conversa com a diretoria por uma possível saída na atual janela de transferências, aberta nesta quarta-feira (10).

Segundo a jornalista Aline Nastari, do “TNT Sports”, o clube e o volante entendem que um empréstimo pode ser ideal para ambas as partes. O jogador não se encaixou na construção do elenco até o momento, participando apenas de oito partidas na temporada.

Assim, o Fluminense deve facilitar uma saída do jogador por empréstimo. Dessa forma, a tendência é que o jogador aproveite a abertura deste janela de transferências e busque equipes do exterior.

O contrato de Gabriel Pires com o Tricolor das Laranjeiras vai até fim de 2025, tendo opção de uma renovação por mais um ano. Pelo Flu, o meio-campista, que conviveu com diversas lesões, fez apenas oito partidas até o momento, sem ter marcado gol ou assistência.

Ele chegou proveniente do Botafogo após um ano e meio em General Severiano. Ao todo, Pires atuou por 46 partidas no Glorioso, com quatro gols e cinco assistências no período. Após um ótimo início, ele começou a receber críticas pela falta de intensidade nas partidas sendo liberado para fechar com o Flu.

