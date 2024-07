Zagueiro Gustavo Marques acerta permanência em definitivo no Benfica: “Feliz e motivado”

O zagueiro Gustavo Marques permanecerá no Benfica. Revelado pelo América-MG, o defensor de 22 anos estava no clube português por empréstimo, mas as Águias acertaram a compra em definitivo do jogador. Desta forma, Gustavo agradeceu ao treinador e aos companheiros de equipe.

“Tenho de agradecer ao mister Nélson Veríssimo pela oportunidade e pelo carinho. Eu demonstrava nos treinos no dia a dia e ele sabia da minha confiança e do meu compromisso. Agradeço também o apoio dos meus colegas, tudo isso me ajudou a fazer uma boa época”, disse.

Na temporada passada, aliás, Gustavo teve ótimas atuações e anotou um gol pelo time B do Benfica. O zagueiro disputou, ao todo, 31 partidas, totalizando, assim, 2736 minutos em campo. No início do ano, afinal, o defensor fez sua estreia pela equipe principal na vitória das Águias por 3 a 0 sobre o Famalicão.

“Agradecer ao Benfica pela oportunidade e por acreditar no meu trabalho. Fiz uma época boa, para hoje estar a conquistar este que é um objetivo da minha vida. Estou bastante feliz e motivado. Cada dia tenho de melhorar mais para vestir esta camisola. Estou aqui para dar o meu melhor. Tenho de evoluir, melhorar e estou aqui para ajudar o Benfica”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .