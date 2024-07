Palmeiras vence Botafogo e dispara no Brasileirão Sub-20

Em momentos opostos no Brasileirão, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (10/07), no Bruno José Daniel. Com gols de Gilberto, Thalys e Patrick, as Crias da Academia sobraram em campo e venceram por 3 a 1 em São Paulo. Rafael Lobato diminuiu para o Glorioso.

O Palmeiras, dessa forma, segue na liderança isolada do campeonato, com 33 pontos conquistados. O Botafogo, com dificuldade de sair da zona de rebaixamento, permanece na penúltima colocação.

Palmeiras vence Botafogo no Bruno José Daniel

O Palmeiras começou com muito volume e marcou logo aos sete minutos. Afinal, Gilberto demonstrou muita categoria e acertou uma cobrança de falta no ângulo, sem chances para Cristiano. O Botafogo buscou uma reação depois do gol sofrido e construiu chances claras com Kayke e Bernardo Valim. No entanto, Deivid, bem posicionado, fez três defesas em sequência.

Depois das oportunidades desperdiçadas pelo Glorioso, as Crias da Academia pressionaram no fim do primeiro tempo e chegaram ao segundo gol aos 44 minutos. Após receber um belo passe no meio-campo, Thalys disparou em velocidade, entrou dentro da área e finalizou com precisão.

O Palmeiras continuou com um ritmo forte no segundo tempo e chegou ao terceiro gol aos 16 minutos. Após um toque de letra de Thalys, Patrick, com tranquilidade, finalizou no canto e estufou as redes em São Paulo. O Botafogo diminuiu com Rafael Lobato aos 23 minutos, mas não teve forças de esboçar uma reação.

