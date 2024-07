Inglaterra vence Holanda de virada e encara a Espanha na final da Euro

England's forward #19 Ollie Watkins (R) celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Euro 2024 semi-final football match between the Netherlands and England at the BVB Stadion in Dortmund on July 10, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A final da Eurocopa 2024 está definida. A Inglaterra venceu a Holanda por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), de virada, e vai encarar a Espanha na decisão. Na melhor atuação da seleção inglesa no torneio, o ‘English Team’ contou com o brilho de Ollie Watkins, que saiu do banco de reservas na segunda etapa para confirmar o triunfo no Signal Iduna Park, em Dortmund. O atacante, inclusive, entrou na vaga de Harry Kane, que, de pênalti, havia marcado o primeiro dos ingleses na partida. Por outro lado, a Laranja Mecânica foi quem abriu o placar com um golaço do jovem Xavi Simons.

Dessa maneira, a Inglaterra chega à segunda final consecutiva da Eurocopa e ganha força na briga para conquistar o título inédito. Ao mesmo tempo, o pressionado técnico Gareth Southgate respira e terá mais tranquilidade para buscar o troféu europeu.

Por outro lado, a Holanda se despede da Euro 2024, mas deixa uma boa impressão. O jogo coletivo do time comandado pelo técnico Ronald Koeman foi um dos pontos fortes da Laranja Mecânica, que ainda contou com grandes atuações do jovem Xavi Simons, que está na mira do Bayern de Munique.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.