Botafogo-SP se destaca nas redes sociais em 2024

O Botafogo-SP foi o time brasileiro que mais cresceu, percentualmente, nas redes sociais durante o 1º semestre de 2024, com um aumento de 15%. Em números absolutos, o Tricolor foi o 20º no ranking, com 117.668 novos inscritos na somatória das cinco plataformas (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Tiktok). Na classificação geral entre as equipes, o clube é o 30º da lista, com 904 mil fãs. O levantamento foi do Ranking Digital dos Clubes.

Prestes a atingir a marca de um milhão de seguidores em suas redes sociais, o TikTok, inclusive, é a plataforma em que o time soma a maior quantidade de inscritos, com 514.600 pessoas. O Pantera, aliás, juntamente com o seu departamento de comunicação e marketing, segue, desde 2018. O clube, afinal, busca uma estratégia de posicionamento de marca e planejamento de conteúdos.

“Nosso crescimento mostra que estamos no caminho certo. É motivo de muito orgulho ver que os objetivos estão sendo atingidos após muito planejamento e dedicação de toda a equipe. Conseguimos construir uma linguagem verdadeira e que corresponde ao que acreditamos e praticamos como clube, o que tem sido fundamental para aumentarmos cada vez mais nossos números”, celebra Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração da Botafogo Futebol SA.

O Tricolor, inclusive, já havia conquistado o feito em 2022, quando alcançou um crescimento de 62,70% em suas redes sociais. Já na temporada seguinte, o clube, aliás, ficou em 2º lugar na lista, com 49,1%, somente atrás do Fluminense, campeão da Libertadores na temporada, que encerrou o ano com um aumento de 62,4%.

