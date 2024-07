Souza assina com o Vasco; saiba tempo de contrato

Souza se acerta com o Cruz-Maltino - (crédito: Foto: Divulgação / Basaksehir)

Depois de anunciar Philippe Coutinho, o Vasco deve oficializar Souza muito em breve. O volante assinou nesta quarta-feira contrato com o clube até dezembro de 2025. A informação é do “ge”.

Souza, inclusive, é um dos nomes pedidos para encorpar o elenco, numa exigência feita por Phillippe Coutinho à diretoria vascaína. Os dois, afinal, são amigos desde a base e voltarão a jogar juntos.

O experiente volante, aliás, foi revelado pelo Vasco e estreou nos profissionais em 2008 e saiu há 14 anos, negociado ao Porto, de Portugal. E teve passagens por Grêmio, São Paulo, Al-Ahli, da Arábia Saudita, Beijing Guoan, da China e Fenerbahçe, Besiktas e Basaksehir, da Turquia.

Nesta temporada, Souza, aliás, esteve em campo em 13 partidas pelo clube turco, com uma assistência. Vale destacar que o retorno do volante era uma das exigências de Philippe Coutinho, que também deve assinar em breve. Além da dupla, Alex Teixeira também está bem próximo de acertar seu retorno.

O menino Gui, símbolo da torcida do Vasco, postou recentemente, uma foto com os jogadores Souza, Alex Teixeira e Philippe Coutinho. A imagem, inclusive, deixou a torcida do Cruz-Maltino eufórica nas redes sociais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.