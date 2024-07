Criciúma x Fluminense: onde assistir, arbitragem e escalações

Afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (11), contra o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada. O Tricolor necessita reagir, de forma urgente, na competição, visto que, no momento, tem sete pontos de diferença para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento: o Cuiabá.

Dessa forma, a equipe carioca soma apenas 7 pontos e só venceu uma partida na competição até aqui, diante do Vasco, em abril. Os donos da casa tem 16 pontos, ocupam a 14ª colocação e tem bons números em seu estádio.

Onde assistir

A partida desta quinta-feira (11) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Criciúma

O técnico Cláudio Tencati terá o retorno do zagueiro Wilker Ángel, que voltou da Copa América após a Venezuela ser eliminada pelo Canadá. Antes da competição continental, o defensor era titular ao lado do capitão Rodrigo e deve ser titular diante do Tricolor. Além disso, o atacante Allano retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, Felipe Vizeu está em transição de uma lesão na posterior da coxa e deve seguir de fora.

Como chega o Fluminense

O Tricolor terá os retornos do volante André e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que desfalcaram a equipe diante do Fortaleza, e voltam de suspensão. Por outro lado, entre os lesionados, estão Lelê, Manoel, Isaac, Lima e o uruguaio David Terans. Felipe Melo, por sua vez, voltou a treinar com o elenco e é dúvida, assim como Marcelo. Além disso, Jhon Arias segue com a Colômbia na Copa América, enquanto Germán Cano está suspenso.

Criciúma x Fluminense

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: 03/07/2024 — 20h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Santa Catarina (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel (W. Maia), Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Fellipe Mateus e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke (Eder). Técnico: Claudio Tencati

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Alexsander e Ganso; Marquinhos (Keno) e John Kennedy. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

