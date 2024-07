Hulk mira o gol 50 no Brasileirão, em duelo entre Atlético contra o São Paulo

O atacante Hulk está em busca de outra marca defendendo o Atlético-MG: seu gol de número 50 em campeonatos brasileiros pelo clube. Assim, o ídolo entrará em campo nesta quinta-feira (11) para o duelo contra o São Paulo, visando atingir o objetivo.

Recentemente, o camisa 7 completou 200 jogos defendendo o Galo, na derrota para o Botafogo, no último domingo. No geral, ele fez 106 gols desde sua chegada ao Atlético em 2021. Conquistou quatro estaduais, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e um Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão, Hulk fez 49 gols e contribuiu com 22 assistências em 104 jogos realizados. Ele também é o maior artilheiro do clube mineiro em edições do Brasileirão de pontos corridos, deixando Diego Tardelli para trás, que fez 47 gols em duas passagens pelo Atlético.

Hulk é a esperança de gols do Atlético contra o São Paulo

Desse modo, os gols de Hulk são a esperança da equipe comandada por Gabriel Milito para melhorar na tabela da competição. O Atlético venceu apenas dois jogos nos últimos sete, ocupando a décima terceira colocação com 18 pontos conquistados. Por outro lado, enfrentará o São Paulo, que está em quinto lugar e briga para se aproximar dos líderes. O jogo será na Arena MRV.

