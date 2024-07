Eduardo Coudet deixa o comando do Internacional

Após a derrota do Internacional por 2 a 1 para o Juventude, o técnico Eduardo Coudet deixou o comando técnico do clube gaúcho. Segundo o presidente, Alessandro Barcellos, a decisão foi em comum acordo com a comissão técnica. O dirigente apareceu sozinho para a entrevista e confirmou a saída do treinador.

“Momento extremamente difícil, uma partida que tínhamos a expectativa de fazer a vitória. Decidimos pelo desligamento do técnico Eduardo Coudet compreendendo que chegamos a um momento que a gente constata que por mais que tenhamos força, vontade de irmos de encontro a lógica do futebol brasileiro que nos cobra resultado, a gente percebe no dia a dia quando as coisas começam a não ter mais aderência e sintonia que o futebol exige. De comum acordo, porque o treinador também percebeu isso, resolvemos interromper, entendendo, sem descontextualizar o momento que vivemos, que era necessário fazer isso hoje”, disse o dirigente.

Eduardo Coudet estava no comando técnico do Colorado desde a saída de Mano Menezes em julho do ano passado e levou o Inter até a semifinal da Copa Libertadores. No entanto, o Inter sofreu com eliminação pelo próprio Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho e não fez um bom início de Copa Sul-americana. O time do Inter também tem uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro.

O Internacional, agora, será comandado por Pablo Fernandez, técnico do time sub-20 que faz campanha ruim no Brasileiro da categoria. Ele também deve comandar a equipe no próximo sábado, no jogo de volta com o Juventude.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.