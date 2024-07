Iza anuncia término com Yuri Lima, revela traição e dispara: ‘maior baixaria ‘

A cantora Iza anunciou, na noite desta quarta-feira (10), o término do relacionamento com o jogador Yuri Lima. A artista está grávida do jogador, mas garante ter tomado a atitude após saber de uma traição e já ter provas.

“Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso”, destacou Iza durante a publicação.

O fim do relacionamento foi divulgado pelo Instagram em um longo vídeo. Nele, ela explica tudo que aconteceu, como ficou sabendo e dá alguns detalhes.

“Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas, nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída”, começou IZA no vídeo.

“Acho que, na verdade, esse caldo já entornou. E eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, pra que vocês me vissem e ouvissem de mim. Que eu e Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal”, completou ela.

Grávida de Yuri, a artista, afinal, pediu respeito com o momento que está vivendo e ressaltou que nunca imaginou passar por isso.

“Pedir para que vocês respeitem meu momento mesmo, porque isso é tudo o que eu vou falar. Ele me traiu. Não acredito que eu estou falando isso. Ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, antes de ficar comigo. Nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida”, salientou.

Maior baixaria

Em outro trecho do vídeo, Iza diz que precisa de tranquilidade para dar seguir sua vida.

“Eu preciso agora de sossego, de tranquilidade, e isso é tudo que eu vou falar sobre isso. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim, e minha equipe toma conta e eu não falo nada, mas eu acho que essa é bem cabeluda. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida”, finalizou.

